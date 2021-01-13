بعد نجاح "آه يا ليالي".. ليلى الفيلالي تكشف حقيقة ارتباطها ببطل كليبها التركي

احتفلت الفنانة المغربية الاسبانية ليلى الفيلالي بتخطى كليبها الجديد "آه ياليالي" حاجز المليون مشاهدة عقب مرور أقل من إسبوع علي اطلاقه بقناتها الخاصة على "يوتيوب" وذلك من خلال مؤتمر صحفي أقيم داخل أحد المطاعم بدبي بالتعاون مع أرتيسيتا إيفنت بحضور عدد كبير من مراسلي الصحف والقنوات الفضائية.



وكشفت الفنانة المغربية ليلى الفيلالي المقمية بتركيا خلال المؤتمر الصحفي ان "آه يا ليالي" هو المتمم للاغنيات الثلاثة التي اطلقتها كمسلسل كليبات بمشاركة الفنان التركي “ إيميريك كزرماك ” وانها سعيدة بنجاحها.



ونفت الفيلالي ارتباطها ببطل كليباتها التركي "ايميريك" وان العلاقة بينهما لا تتعدي الصداقة ونظرا لدراستها التمثيل واتقانها للمشاهد الرومانسية التي جمعتهما هي السبب وراء شائعة ارتباطهما وهو ما يشير أن اقتناع الجمهور بمشاهد الكليبات لدرجة تصديقها هو نجاحها في الآداء التمثيلي.



وأضافت الفيلالي أنها بصدد تقديم اغان مغربية وباللهجة الخليجية الخفيفة خلال الفترة القادمة .



وأشارت ليلى أنها تحاول تقديم ما لديها في التمثيل، والغناء، لابراز موهبتها للجمهور بشكل يرضيه، موضحة أنها تحضر لعدد من الكليبات، تصدر ضمن ألبومها الجديد.



أغنية" آه ياليالي" تم تصوير مشاهدها في العاصمة التركية إسطنبول مع إخراج اللبناني عادل سرحان وتعاونت ليلى خلالها للمرة الأولى مع الشاعر محمد المغربي والملحن مهدي موزاين وقام بتوزيع الاغنية موسيقيًا طارق لحجيلي ومدارة ويازان .