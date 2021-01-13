واحدة واحدة.. حماقى يطل على جمهوره من أحدث حفلاته

نشر الفنان محمد حماقي، فيديو جديد له من الحفل الذى أقامه على تطبيق تيك توك وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".

وعلق محمد حماقي علي الفيديو قائلًا: "واحدة واحدة .. من حفلة رأس السنة".

يذكر أن محمد حماقي قدم الحفل على مدار ٤٥ دقيقة وغنى خلاله اشهر اغانيه على مدار مشواره الفني واغنيات البومه الأخير " كل يوم من ده".

وكان محمد حماقي اعلن عن طرح البومه في ٢٠٢١ خلال الموسم الصيفي المقبل وذلك بعد طرح البومه " كل يوم من ده" في يناير ٢٠١٩.

وعن الألبوم قال حماقي : كان من المقرر ان يتم طرحه في الصيف الماضي، الا أننى قررت تأجيله بسبب فيروس كورونا و اجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليه حيث من المقرر أن يتم طرحه في العام الجديد وهو يتضمن من 12 الى 15 اغنية.

واحتفل الفنان محمد حماقي بعيد ميلاده الـ 44 أمس بعد وصوله لقمة نجوميته من خلال مشوار فني طويل بدأ عام 1997.