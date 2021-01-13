رحيل والدي.. شريف رمزي: زي النهارده من ٦ سنين صحيت على أكبر خبر مؤلم في حياتي

نشر الفنان شريف رمزي صورة لوالده الراحل المنتج محمد حسن رمزي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام".

وعلق شريف رمزي علي الصورة كاتبًا: " زي النهارده من ٦ سنين صحيت علي أكبر خبر صادم و مؤلم في حياتي و هو خبر وفاة والدي محمد حسن رمزي مهما أوصف حجم الوجع و الخسارة و التغيير اللي حصل في حياتي بعد اليوم ده مش حاقدر".

وأكمل شرف رمزي: "ربنا يصبرنا علي تحمل فراقك يا أعظم و أحن و أطيب أب و إنسان في الدنيا ربنا يرحمك يا أبويا و يجمعني بيك في الجنة أرجو الدعاء له و لكل أمواتنا".

وكان قد أعلن الفنان شريف رمزي، تعافيه من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه أجرى اختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية للفيروس.

وغرّد على "تويتر"، وكتب "الحمد لله علي كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب".

كان الفنان شريف رمزى أعلن مؤخرا إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال شريف رمزى "الحمد لله على كل شيء عملت المسحة وطلعت إيجابية، اللى اتعامل معايا الفترة اللى فاتت يخلى باله".