أخبار المزيكا.. تامر حسني يتصدر تويتر.. وعلي الحجار يطرح لو عايز.. وحمزة نمرة يعود بـ أشكليك خوفي

نشر قسم الفن بموقع دوت الخليج، على مدار اليوم مجموعة كبيرة من أخبار نجوم الغناء والمزيكا، سواء عن جديدهم الفني، أو متابعات على أعمالهم الغنائية التي طرحوها مؤخرا.. ومن أبرزهم:

دشن العديد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #تامر_حسني عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، وتصدر الهاشتاج قائمة الأعلي تداولًا عقب افتتاح حفل كاس العالم لكرة اليد.

شهد افتتاح حفل كاس العالم لكرة اليد عرض فقرات فنية رائعة ، وتضمنت العديد من الرقص المتنوع يشبه الحضارة المصرية القديمة .

وأحيا الفنان تامر حسني، حفل إفتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا بمصر بأغنية جديدة "ارفع ايدك"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وبعض المسئولين بالدولة .

و حققت أغنية "ارفع إيدك" للنجم تامر حسنى، وهى الأغنية الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد أكثر من مليون و300 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة، عبر القناة الرسمية لتامر حسنى على موقع "يوتيوب".

الشمس والروح والنيل.. والأرض اللى تكفى وتشيل.. ده براح للقى ملايين

على غنوة وأعلام فوق طايرين.. ارفع أيدك عالى.. قاعد ليه تعالالى

رج الأرض بصوت عالى.. خلى العالم يشفوك.. غنى غنى وقول يا غنى غنوة للحياة، يلا بينا دى لغة واحدة بنا.



الفنان محمد حماقي، فيديو جديدا له من الحفل الذى أقامه على تطبيق تيك توك وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك". وعلق محمد حماقي علي الفيديو قائلًا: "واحدة واحدة .. من حفلة رأس السنة". يذكر أن محمد حماقي قدم الحفل على مدار ٤٥ دقيقة وغنى خلاله اشهر اغانيه على مدار مشواره الفني واغنيات البومه الأخير " كل يوم من ده". وكان محمد حماقي اعلن عن طرح البومه في ٢٠٢١ خلال الموسم الصيفي المقبل وذلك بعد طرح البومه " كل يوم من ده" في يناير ٢٠١٩. وعن الألبوم قال حماقي : كان من المقرر ان يتم طرحه في الصيف الماضي، الا أننى قررت تأجيله بسبب فيروس كورونا و اجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليه حيث من المقرر أن يتم طرحه في العام الجديد وهو يتضمن من 12 الى 15 اغنية. واحتفل الفنان محمد حماقي بعيد ميلاده الـ 44 أمس بعد وصوله لقمة نجوميته من خلال مشوار فني طويل بدأ عام 1997.

ليلى الفيلالي

ليلى الفيلالي احتفلت الفنانة المغربية الاسبانية ليلى الفيلالي بتخطى كليبها الجديد "آه ياليالي" حاجز المليون مشاهدة عقب مرور أقل من إسبوع علي اطلاقه بقناتها الخاصة على "يوتيوب" وذلك من خلال مؤتمر صحفي أقيم داخل أحد المطاعم بدبي بالتعاون مع أرتيسيتا إيفنت بحضور عدد كبير من مراسلي الصحف والقنوات الفضائية.

وكشفت الفنانة المغربية ليلى الفيلالي المقمية بتركيا خلال المؤتمر الصحفي ان "آه يا ليالي" هو المتمم للاغنيات الثلاثة التي اطلقتها كمسلسل كليبات بمشاركة الفنان التركي “ إيميريك كزرماك ” وانها سعيدة بنجاحها.

ونفت الفيلالي ارتباطها ببطل كليباتها التركي "ايميريك" وان العلاقة بينهما لا تتعدي الصداقة ونظرا لدراستها التمثيل واتقانها للمشاهد الرومانسية التي جمعتهما هي السبب وراء شائعة ارتباطهما وهو ما يشير أن اقتناع الجمهور بمشاهد الكليبات لدرجة تصديقها هو نجاحها في الآداء التمثيلي.

وأضافت الفيلالي أنها بصدد تقديم اغان مغربية وباللهجة الخليجية الخفيفة خلال الفترة القادمة .

وأشارت ليلى أنها تحاول تقديم ما لديها في التمثيل، والغناء، لابراز موهبتها للجمهور بشكل يرضيه، موضحة أنها تحضر لعدد من الكليبات، تصدر ضمن ألبومها الجديد.

أغنية" آه ياليالي" تم تصوير مشاهدها في العاصمة التركية إسطنبول مع إخراج اللبناني عادل سرحان وتعاونت ليلى خلالها للمرة الأولى مع الشاعر محمد المغربي والملحن مهدي موزاين وقام بتوزيع الاغنية موسيقيًا طارق لحجيلي ومدارة ويازان. ناصيف زيتون

يطلق ناصيف زيتون حاليًّا أغنية وراء أغنية، من "كذبة ورا كذبة" إلى "إنتِ وأنا" حتى "يلّي بدّا ياني" بنجاحات ساحقة وتطبيق قاعدة 3/3 على يوتيوب في كلّ مرّة. فعند الإستماع جيّدًا إلى كلّ أغنية من أرشيف ناصيف زيتون، يُلاحَظ إبداعه الخاص في الأداء: بإحساس عالٍ متزامنًا مع استخدام التقنيات الطربية الأصيلة في الغناء المعتمد في تاريخ الموسيقى العربية الشرقية. ما سرّ هذه الخلطة التي استطاع أن يخلقها ناصيف في نمطه الموسيقي الذي يتغنّى به العالم؟ فهو يجمع بكلّ سهولة وعن دراية، بين دراساته وتقنيّاته المتقدّمة في الأداء وبين الأغاني الجديدة التي يقدّمها والتي تناسب السوق حاليًّا بالإجمال. إنّ صوت ناصيف زيتون أصبح مدرسةً في الغناء، صوته فيه أفكار وعوالم في قولبة كلّ لحن جديد وأداءه في عدّة أشكال، والأغنية التي يؤدّيها داخل التسجيل في الاستوديو، يقدّم فيها جملٍ موسيقيّة أجمل أيضًا على المسرح في الأداء المباشر، فأصبح الإستماع إلى ناصيف متعة وثقافة. الجمهور لا يملّ من الإستماع مجدّدًا وتكرارًا لكلّ من هذه الأغاني الجديدة والقديمة، حتّى أنّ الموسيقيين والمعجبين يتنافسون من يحفظ كل أغنية قبل غيره لكثرة الجمال والفنّ. الأغنية الجديدة "يلّي بدا ياني" هي من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صبّاغ. ولأوّل مرّة في الشرق الأوسط قامت شركة وتري باستخدام تقنية "تريلر"على الفيديو على يوتيوب بينما كان الجمهور ينتظر خلال العد العكسي ويترقب بفارغ الصبر إطلاق الفيديو بالكامل.

حسين الجسمي

حققت أغنية "بالبنط العريض" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، حوالي 400 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع يوتيوب، في 15 أغسطس الماضي، لتحقق رقم قياسي جديد. تقول كلمات الأغنية «حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك .. بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد». «حبيبي خدها ومني ليك .. مشتريك آه مشتريك .. فوق ما تتصور كمان.. والوحيد ولا ليك شريك .. لو انا هوصفك اوصف ايه .. عُقد فُل ابيض وفيه .. قلب بيدلدق حنان .. مِـلكي بقى وانا أدرى بيه .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد». أحمد إبراهيم

أعلن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم دخوله عالم الغناء كمطرب للمرة الأولي وذلك بعد مشاركته في توزيع عدد كبير من أهم أغاني نجوم الوطن العربي. ويتعاون إبراهيم في الأغنية الجديدة مع المنتج وليد منصور و نشر صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق، "أول سينجل بصوتي قريبًا باذن الله دعواتكم". جدير بالذكر أن الأغنية بعنوان "أخر سهرة" من تأليف نادر عبد الله، وألحان شريف بدر. حمزة نمرة

طرح المطرب حمزة نمرة فيديو كليب" أحكيلك خوفى" ضمن البوم مولود سنة 80 عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"،الاغنية من كلمات عمر طاهر،الحان حمزة نمرة حققت أغنية "فاضي شوية" لـ حمزة نمرة ، نجاحًا كبيرًا، حيث كسرت حاجز الـ 15 ملايين مشاهدة على موقع "يوتيوب". تقول كلمات الأغنية: "آه يا سلام .. سيبنا الوقت يعدي أوام .. ما حسبناش اللحظة الجاية .. دا اسمه كلام .. عيشنا العمر نربّي حمام .. بس نسينا نقوم غيّة". ومايهمكش عادي ..اسمع مني الساعة دي .. مش وقت عتاب أو لوم .. فيها ايه لو نرجع تاني .. وبدل ما تكون وحداني .. تسندني معاك ونقوم .. فاضي شوية .. نشرب قهوة فى حتة بعيدة .. إعزمني على نكتة جديدة .. وخلّي حساب الضحك عليّا". "فاضي شوية" كلمات: خليل عز الدين، وألحان: حمزة نَمِرة، وتوزيع: كريم عبد الوهاب، جيتار: مصطفى أصلان. علي الحجار

طرح النجم على الحجار أغنية جديدة بعنوان "لو عايز"، عبر حسابه الرسمى على "يوتيوب"، من كلمات محمد جلال، وألحان ممدوح صلاح، وتوزيع أسامة كمال، وبمجرد طرح الأغنية لاقت إعجاب فئة كبيرة من جمهوره ومحبيه. وتقول كلمات الأغنية: لوعايز تنسى مشاكلك اضحك .. اوعى يبان على شكلك ماتسيبش الهم يطولك .. إفرد طولك لا الخوف ياكلك خليها على الله وقول إن شاء الله تعدى وخيرها ف غيرها الدنيا عشان تغلبها اضحك لها بقى علشان تضحكلك لو ليك نصيب ح تشوفه .. ماهو كل واحد وظروفه شاف إيه اللى مات فى كسوفه .. جه وروّح كده على مافيش طبطب عليها وعيشها وارضى بملحها ..وعيشها خد إيه اللى عمره ماعاشها .. أهو سابها لغيره يعيش "لو عايز" من أغانى ألبوم علي الحجار الجديد، حيث من المقرر أن يضم الألبوم الجديد 17 أغنية منها 10 أغنيات جديدة لم تطرح من قبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار المزيكا.. تامر حسني يتصدر تويتر.. وعلي الحجار يطرح لو عايز.. وحمزة نمرة يعود بـ أشكليك خوفي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.