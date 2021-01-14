منة فضالي تشكر المخرج حاتم علي لهذا السبب

وقالت منة فضالي: "أنا بقولك مليون شكرًا أنك عرفتني بالجمهور، وعملتلي شكل مختلف في الملك فاروق أنا بقولك هتوحشنا، وكان بدري أنك تمشي وتسيبنا، أحنا خسرناك، الدراما السورية والدراما المصرية، حقيقي أنت فنان محترم، وأعمالك وسيرتك هتفضل في قلوبنا طول العمر، هتوحشنا وهنفتقدك جدًا، استاذ حاتم علي، في حفظ الله".

يذكر أن المخرج حاتم علي توفى منذ أيام قليلة أثناء تواجده في أحد الفنادق بسبب تعرضه لأزمة قلبية.