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موجز السوشيال ميديا.. هاني رمزي لـ يسرا: حمد الله على السلامة يا حبيبة الكل.. وأحدث ظهور لـ بيج رامي من دبي

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نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونعرضها على النحو التالي:

بعد تعافيها من كورونا ..هانى رمزى لـ يسرا: حمدا لله على السلامة يا حبيبة الكل
فستان كت.. مريم أوزرلى تستعرض جمالها بإطلالة ساحرة.. شاهد
واحدة واحدة.. حماقى يطل على جمهوره من أحدث حفلاته
مع الشيف بوراك.. أحدث ظهور لبيج رامى من دبى.. شاهد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. هاني رمزي لـ يسرا: حمد الله على السلامة يا حبيبة الكل.. وأحدث ظهور لـ بيج رامي من دبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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