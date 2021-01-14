موجز السوشيال ميديا.. هاني رمزي لـ يسرا: حمد الله على السلامة يا حبيبة الكل.. وأحدث ظهور لـ بيج رامي من دبي

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونعرضها على النحو التالي:

بعد تعافيها من كورونا ..هانى رمزى لـ يسرا: حمدا لله على السلامة يا حبيبة الكل

فستان كت.. مريم أوزرلى تستعرض جمالها بإطلالة ساحرة.. شاهد

واحدة واحدة.. حماقى يطل على جمهوره من أحدث حفلاته

مع الشيف بوراك.. أحدث ظهور لبيج رامى من دبى.. شاهد