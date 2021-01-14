لايقين على بعض.. ليلى زاهر تثير الجدل بصورة مع المنتج هشام ماجد.. شاهد

نشر المنتج والممثل هشام جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام .

و ظهر هشام فى الصورة برفقة ليلى أحمد زاهر إبنه الفنان أحمد زاهر ، ونالت الصورة إعجاب متابعيه وعلقوا كالتالى:

-قمرات

-لايقين على بعض

يذكر ان قال الفنان هشام جمال، إنه يغنى ويألف ويخرج ويعمل بالمونتاج أيضًا، مشيرا إلى أن هناك مسلسلا جديدا يتم التجهيز له في رمضان بطولة دنيا سمير غانم.

وأضاف هشام خلال لقائه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أنه يصور حاليا مسلسلا، وهو مشارك في تمثيله اسمه "في بيتنا ربوت" بطولة شيماء سيف و عمرو وهبة و الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، وخلال أيام هننتهى من المونتاج ، وسوف يتم عرضه خلال شهر تقريبا على احد القنوات و هو قالب كوميدى بين شيماء سيف وعمرو وهبة