أكرمه الله بهدف تاريخي لن ينسى.. ندى بسيوني لـ قفشة: المجد لك أيها الطموح

نشرت الفنانة ندى بسيوني، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موجهةً رسالة إلى لاعب النادي الأهلي محمد مجدي قفشة، ولاعب بيراميدز الحالي رمضان صبحي.
وكتبت ندى بسيوني "المجد لطموح قفشة، فرق الدهر بين من صنع لنفسه تاريخا وسيخلد اسمه وأهدافه سيتوارثها أجيال ليكرمه الله بهدف تاريخي لن ينسى.. فرق بينه وبين من يحسبها بالمال.. حسبتك غلط".
وأضافت ندى بسيوني "اللي حاسبها صح حقق 4 بطولات مع النادي في أول موسم وحفر لنفسه اسم كنجم من نجوم الكيان في خلال موسم واحد فقط".
وكانت شاركت ندى بسيوني فى مسرحية "حمام الست" وقام ببطولتها محمد عز، وهاجر الشرنوبي، وزياد يوسف، وعلاء زينهم، وأحمد السيد، ومحمد بريقع، وإسلام صلاح، وميليسا رأفت، رؤية سينمائية أحمد سمير، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت.
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