ألحان محمد رحيم.. تاليا تطرح أغنية «بكرة» خلال أيام

سجلت الفنانة اللبنانية تاليا، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "بكرة" تمهيدا لطرحها خلال أيام. أغنية "بكرة" من كلمات الشاعر نادر عبدالله ، وألحان محمد رحيم، وإنتاج العالمية للإعلان المنتج مصطفى إسماعيل. تاليا هي فنانة شابة من أصول لبنانية جزائرية، وكانت أعادت غناء عددا من الأغاني القديمة منذ ظهورها من بينها "يا طير"، "لاموني" وغيرها من الأغاني.

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