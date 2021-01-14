نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص... رمضان محمد بعد تأجيل أغنية " أغيب عنك" : تامر حسني يعمل اللى هو عايزه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنتهى الفنان تامر حسني من تسجيل أغنيته الجديدة " اغيب عنك" ، الذي تعاون فيها مع الشاعر رمضان محمد ، والتي كان يتوقع الكثير طرحها ضمن البوم "خليك فولازي" .

وأضاف الشاعر الغنائي رمضان محمد في تصريح خاص ل"الفجر الفني" :" الأغنية تم تغيرها من اسم "انت لوحدك" ل "أغيب عنك" ، وهذا التغير قام به تامر حسني ، لأنه وجده افضل ، والاغينة من كلماتي و ألحان محمد جمال وتوزيع الهامى دهيمه " .

وأستكمل رمضان حديثه قائلاً:" أُعجب تامر بالأغنية كثيراً واحبها، ووعدني بأنها ستطرح في الألبوم الجديد إن شاء الله ، بعد نزول البوم "خليك فولازي "، وتامر قام بتنفيذ وتسجيل هذه الأغنية وأتمنى أن تنل إعجاب الجمهور".

أما عن موعد نزول الالبوم الجديد فقال رمضان :" سيطرح في هذه السنة " .

وكان رمضان محمد تعاون مع تامر حسني ، فى أغنية"100 وش"، والتى تجمعه لأول مرة مع ثلاثة من أبرز نجوم الأغنية الشعبية "أحمد شيبة، ومصطفى حجاج، ودياب"، وهى من كلمات رمضان محمد، وألحان تامر حسنى و محمد الصاوى، وتوزيع أحمد عادل، مع الهندسة الصوتية والماستر لهانى محروس، والكليب من إخراج حسام الحسينى.