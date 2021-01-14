نادية الجندي مفاجأة الحلقة السادسة من برنامج "The Masked Singer- إنت مين؟"

"The Masked Singer- إنت مين؟" عرضت الحلقة السادسة منه الليلة، والتي كانت مفاجأتها الفنانة نادية الجندي، والتي كشفت هويتها أمام المحققين سيرين عبد النور وقصي خولي وحسن الرداد ومهند الحمدي.

نادية الجندي في " The Masked Singer - إنت مين؟"

وتقمصت الفنانة نادية الجندي شخصية "نفرتيتي" في البرنامج، وكشفت عن هويتها أخيراً في الحلقة السادسة، وأصابت المحققين والجمهور بالدهشة بسبب عدم توقعها، وقالت بعد كشف هويتها إنها إختارت شخصية نفرتيتي لإنها شخصية تاريخية جميلة وكانت ملكة مصر، وأثارتها الشخصية، وقالت إن أصعب ما في التجربة ارتداء الماسك والملابس الثقيلة ولكنها تحب الأشياء الصعبة.

وقالت نادية الجندي إنها تحمست للبرنامج بسبب إعجابها بالفكرة، وشعرت إنه جديد ومختلف على كل البرنامج التي قدمت من قبل، وليس مجرد برنامج مسابقات عادي، ورأت إنه سيقدمها بشكل جديد، وأكدت إنها لم تخبر أحد بمشاركتها في البرنامج حتى أصدقائها وأقاربها، لأنها كانت تريد المحافظة على عنصر المفاجأة في البرنامج.

الحلقة السادسة من برنامج " The Masked Singer - إنت مين؟"

وألتقى الفنان حسن الرداد بنادية الجندي في كواليس البرنامج، وقال إن مشاركتها أكبر مفاجأة في البرنامج ولن تتكرر، وعبر عن سعادته للقائه بها في البرنامج لأنها أضافت قيمة كبيرة للبرنامج وله، وتوقع ان صاحبة الشخصية دوت الخليج فنانة كبيرة ولكن لم يتوقع إنها نادية الجندي، وقال الفنان قصي خولي إنها أستاذة ونجمة كبيرة في السينما العربية، وشك بهويتها عندما لمحت إلى إنها رقم واحد، وقال إنها بالفعل رقم واحد في وقت مميز بالسينما، في حين خمنت سيرين عبد النور شخصية نفرتيتي للفنانة إسعاد يونس، قبل ان يتضح إنها نادية الجندي.

تفاصيل برنامج " The Masked Singer - إنت مين؟"

واستمرت التخمينات في البرنامج لمعرفة هوية بقية الشخصيات، ومنها شخصية "كوبرا" و "الذئب" و"شيتا" وغيرها، ويذكر ان برنامج The Masked Singer"- إنت مين؟" يستضيف 12 نجماً من مجالات مختلفة، يقدمون استعراضاتهم الغنائية على المسرح مرتدين أزياء تنكرية تخفي ملامحهم وهوياتهم، فيما يقع على عاتق الجمهور والمحققين الأربعة سيرين عبد النور، قصي خولي، حسن الرداد، ومهند الحمدي اكتشاف هوية النجوم تباعاً ضمن البرنامج الترفيهي "The Masked Singer- إنت مين؟" وهو فورمات عالمي يقدم بصيغته العربية على "MBC مصر".