نيللي كريم: كلنا عندنا فوبيا مفيش بني آدم معندوش

كشفت الفنانة نيللي كريم، عن الفوبيا التي تصيبها أو التي تخاف منها في حياتها بشكل عام.

وقالت نيللي كريم، في الإجابة عن سؤال لأحد متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن الفوبيا التي تخاف منها، "كلنا عندنا فوبيا، مفيش بني آدم معندوش فوبيا، حتي لو مش بيقول".

وأضافت نيللي كريم، "أنا مش بحب الأدوار المرتفعة خالص يعني مش بحب الأدوار العالية و مش بحب الأماكن المقفولة يعني حتي لو مش جنينه او مكان علي الأرض بحب يكون فيه بلكونه او حاجه مش بحب احس بالخانقة ابدا. بس مش بخاف من الاسانسيرات عادي".

يذكر أن نيللي كريم شاركت العام الماضي في رمضان بمسلسل "100 وش" والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه وشاركها البطولة فيه اسر ياسين وإخراج كاملة أبو ذكرى.

كما قدمت نيللي كريم مع الفنان ظافر العابدين فيلمًا بعنوان "خط دم" والذى عرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية.