كشفت الفنانة نيللي كريم، عن الفوبيا التي تصيبها أو التي تخاف منها في حياتها بشكل عام.
وقالت نيللي كريم، في الإجابة عن سؤال لأحد متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن الفوبيا التي تخاف منها، "كلنا عندنا فوبيا، مفيش بني آدم معندوش فوبيا، حتي لو مش بيقول".
وأضافت نيللي كريم، "أنا مش بحب الأدوار المرتفعة خالص يعني مش بحب الأدوار العالية و مش بحب الأماكن المقفولة يعني حتي لو مش جنينه او مكان علي الأرض بحب يكون فيه بلكونه او حاجه مش بحب احس بالخانقة ابدا. بس مش بخاف من الاسانسيرات عادي".
يذكر أن نيللي كريم شاركت العام الماضي في رمضان بمسلسل "100 وش" والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه وشاركها البطولة فيه اسر ياسين وإخراج كاملة أبو ذكرى.
كما قدمت نيللي كريم مع الفنان ظافر العابدين فيلمًا بعنوان "خط دم" والذى عرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نيللي كريم: كلنا عندنا فوبيا مفيش بني آدم معندوش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.