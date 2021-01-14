مي عمر: احتمال أقدم جزء تاني من «لؤلؤ»

نشرت الفنانة مي عمر، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تجيب فيه عن مدى احتمالية تقديم جزء ثانٍ من مسلسلها الأخير "لؤلؤ"، وما إذا كان العمل يجسد شخصية شيرين عبد الوهاب أو سوزان تميم.
وجاء رد الفنان مي عمر حول مدى إمكانية تقديم جزء ثانٍ للعمل "لؤلؤ" محيرًا لجمهورها، حيث لم تجب الإجابة القاطعة، وردت على التساؤل بكلمة "احتمال".
وبينما نفت مى عمر، أن المسلسل يجسد رحلة حياة شيرين عبد الوهاب أو سوزان تميم تمامًا، وأن العمل بعيد عن حياة النجمتين.
يذكر أن يعرض للفنانة مى عمر مسلسل "لؤلؤ" والذى يشاركها البطولة فيه عدد كبير من الفنانين ادوارد واحمد زاهر ونجلاء بدر وهيدى كرم.
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