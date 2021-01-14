بعد الفوز على تشيلي.. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة إلى منتخب مصر لكرة اليد

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، منتخب مصر لكرة اليد على فوزهم بالمباراة الأولى على منتخب تشيلي في مستهل بطولة كأس العالم لكرة اليد.
وكتب نبيل الحلفاوي "أجيال تسلم أجيال.. مباراة الافتتاح أمام (شيلي) سهلة نسبيًا.. ولكنها أفصحت عن أبطال يبشرون بإستمرار تواجد مصر بين عظماء كرة اليد .. هم مجردون من ميزة إقامة البطولة على أرضنا بسبب الكورونا، ولكنهم بالتأكيد يستشعرون دعمكم وتشجيعكم أمام الشاشات".
وأضاف نبيل الحلفاوي "المباريات الصعبة قادمة، وثقتنا في أبطالنا بلا حدود".
وتقام البطولة بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ، تم تقسيمها على 8 مجموعات وبطولة العالم لكرة اليد تقام في نسختها السابعة والعشرين، والتي تستضيفها صالات مصر خلال الفترة ما بين 13 يناير وحتى 31 من الشهر ذاته.
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