الأمثال الشعبية في البيئة البدوية بثقافة مطروح

القاهرة - محمد ابراهيم -

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم أنشطتها الفنية والثقافية بفرع ثقافة مطروح أونلاين، حيث نفذ رواد قصر الثقافة ورشة فنية لعمل مجسم للفضاء والكواكب باستخدام الورق الملون والفوم لتشكيل الكواكب بشكل جميل واقرب ما يكون إلى الحقيقة ومن الممكن استخدامه كوسيلة إيضاح لشرح الفضاء للأطفال، إلى جانب ورش مجسمات تزين شجرة رأس السنة والتى قدمتها الفنانة شيرين جورج وشرحت من خلالها طريقة عمل اكثر من مجسم منهم الفيونكة والجرس باستخدام الفوم الملون بطريقة بسيطة، بينما قدم الشيخ أبو المعارف احمد محاضرة بعنوان "التطرف الفكرى والعنف" وتحدث من خلالها عن الأفكار الهدامة التى تبثها بعض الجهات للشباب فى محاولة لبرمجة الشباب واستغلالهم فى الأعمال المتطرفة وابعادهم عن الوسطية التى نادى بها الإسلام وحث عليها.

عقد نادى أدب مطروح العديد من الأمسيات الشعرية والأدبية المميزة حيث شارك الشعراء مختار الحماحمى، ومحمد العلمى بإلقاء القصائد الشعرية، كما قدم الأديب مختار عوض أمسية مميزة تحدث من خلالها عن الرائع امل دنقل وألقى قصيدة بعنوان "رسوم فى بهو عربي" وتناول تاريخ كتابة القصيدة ومناسبتها

قدمت مكتبة عبدالرحمن محاضرة للباحث علاء عباس بعنوان "الأمثال الشعبية فى البيئة البدوية" شرح من خلالها طبيعة المثل وأنه وليد البيئة وليس له مؤلف وتتناقلة الأجيال، كما ألقى عدد من الأمثلة الشعبية البدوية وشرحها لتبسيط الهدف من المثل ومعناه، كما أعد بيت ثقافة الحمام محاضرة بالتعاون مع المنطقة الأزهرية للشيخ عاصم حماد تحدث من خلالها عن "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وهى من أهم الخصال التى أكد الإسلام عليها ووصي عليها الرسول الكريم واستعان بالدلائل من القرأن والأحاديث النبوية