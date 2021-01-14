بتلك الطريقة.. إيمان العاصي تحتفل بعيد ميلاد ابنة دينا فؤاد

نشرت الفنانة ايمان العاصي صورة جديدة عبر خاصية "استوري"، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت الفنانة إيمان العاصي، في الصورة برفقة ابنة الفنانة "دينا فؤاد" الطفلة "زينة عبد العزيز"، وحرصت على تقديم التهنئة إليها بمناسبة عيد ميلادها.

وعلقت الفنانة إيمان العاصي على الصورة، "كل سنة وانتي طيبة يا ست البنات بحبك اوي يا زوز".

يذكر أن إيمان العاصي اعتذرت عن أكثر من مسلسل خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مسألة موافقتها على أي عمل مرهون بطبيعة الدور وهل هو مناسب لها أم لا.

وأضافت أنها تختار الأعمال التي تقدمها بناء على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث، وفريق العمل القوي، مؤكدة أنها لا تضع موضوع البطولة المطلقة في حساباتها.

وأشارت إلى أن طريقتها في اختيارها لأعمالها تتم في إطار من التدقيق والبحث والدراسة، حيث تبحث دائما عن الأدوار التي تثبت فيها موهبتها الفنية، وتعتمد في المقام الأول على الإتقان في الأداء والقدرات التمثيلية، كما تحرص على التنوع في اختيار أدوارها.