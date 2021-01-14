غادة عادل تكشف عن بوستر لـ فيلم أهل الكهف

نشرت الفنانة غادة عادل، صورة من بوستر فيلمها الجديد "أهل الكهف" الذى تقوم حاليًا بتصويره، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وتظهر غادة فى البوستر من خلال شخصية ملكة ترتدى تاجًا على رأسها وفستانًا أرزق.
فيلم "أهل الكهف" يشارك ببطولته محمود حميدة، مصطفى فهمى، محمد ممدوح، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصرى، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.
وكانت شاركت غادة فى عدد من الأعمال السينمائية وكان آخرها فيلم "الخطة العايمة" مع الفنان على ربيع ومحمد عبد الرحمن وعمرو عبد الجليل.
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