هيفاء وهبي توجه رسالة إلى يسرا بعد انسحابها من مسلسلها في رمضان

هيفاء وهبي تواصلت مع الفنانة يسرا بعد شفاء الأخيرة من فيروس كورونا، وبعد انسحاب هيفاء من مسلسل يسرا الجديد، والذي كان من المفترض ان يجمعهما لأول مرة.

هيفاء وهبي تنفي خلافها مع يسرا بهذه الطريقة

ونشرت الفنانة هيفاء وهبي رسالة إلى الفنانة يسرا عبر انستقرام، وهنأتها على تعافيها من فيروس كورونا، وقالت في رسالتها:"الحمد لله على سلامتك يا قلبي.. محبوبتنا يسرا تعافت تماماً من فيروس كورونا ومسحتها جاءت سلبية اليوم"، وذاك بعد يوم من إعلان يسرا تعافيها وزوجها من فيروس كورونا، بعد 3 أسابيع من إصابتها.

هيفاء وهبي تنسحب من مسلسل يسرا الجديد

وجاءت رسالة هيفاء وهبي إلى يسرا بعد التكهنات التي أثيرت حول وجود خلافات بينهما، والتي أدت إلى انسحاب هيفاء وهبي من مسلسل "حرب أهلية" للفنانة يسرا، والذي كان من المقرر ان يجمعهما لأول مرة في مسيرتهما في رمضان، ولكن هيفاء ردت بطريقة غير مباشرة على هذه الأقاويل، برسالتها إلى يسرا، وذلك في ظل كشف بعض المصادر أن سبب انسحاب هيفاء وهبي جاء بسبب ظروف خاصة بها فقط.

ولم تبدأ يسرا حتى الآن تصوير مسلسلها الجديد بعد توقف العمل بسبب إصابتها بفيروس كورونا، ومن المتوقع ان تنطلق خلال أيام، ولم تكشف حتى الآن تفاصيل المسلسل سوى انضمام الفنانة ريهام عبد الغفور إلى العمل، ونفس الأمر أيضاً بالنسبة لهيفاء وهبي والتي لم تحدد مصير تواجدها في موسم رمضان المقبل، وذلك بعد آخر أعمالها في 2020 بمسلسل "أسود فاتح" والذي عرض خارج الموسم الرمضاني.

يسرا تتعافى من فيروس كورونا

وكانت الفنانة يسرا قد أعلنت أمس شفائها من فيروس كورونا، ووجهت رسالة إلى الجمهور بعد ما يقارب 3 أسابيع من العزل المنزلي، وقالت بها:" الحمد لله دائما وأبدا، بشكر كل أصدقائي وحبايبي والجمهور العزيز والقريب جدا من قلبي على دعواتكم ليا، الحمد لله النتيجة بعد ٣أسابيع سلبية، لسه ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات ولكن دعائكم وحبكم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم وربنا يحفظ الجميع".