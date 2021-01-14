نيللي كريم تحسم مصير فيلمها مع كريم عبد العزيز وهل تغيب عن موسم رمضان؟

نيللي كريم ردت على عدة تساؤلات من جمهورها عبر موقع تويتر، وكشفت عدة أخبار جديدة عنها، وكذلك جوانب جديدة من حياتها خلال مناقشتها مع الجمهور.

نيللي كريم تكشف مصير فيلم "الفارس"

وكشفت نيللي كريم في مناقشتها مع الجمهور على تويتر عن مصير فيلمها مع كريم عبد العزيز بعنوان "الفارس"، وكذلك عن الأعمال الجديدة التي تنتظرها في السينما وقالت:" حسب ماعرف المشروع وقف ده كان من سنتين فلا مفيش دلوقتي حاجة، المشروع اللي بشتغل عليه هو فيلم "العميل صفر" مع المخرج محمد سامي بطولة أكرم حسني، ده بدأنا تصوير فيه ولسه بنكمل، و بحضر مسلسل لرمضان.. ديه الحاجات اللي بشتغل عليها".

هل تغيب نيللي كريم عن موسم رمضان؟

وقالت نيللي كريم في حديثها إنها لم تبدأ بعد تصوير مسلسلها الجديد في رمضان المقبل، ونفت وجود عمل بعنوان "وضع طيران" ستقدمه في رمضان وقالت إنها ما تزال في مرحلة التحضيرات وقراءة السيناريو، وهو الأمر الذي أثار التكهنات حول غيابها عن موسم رمضان بسبب ضيق الوقت، وذلك بعد تعذر تنفيذ مسلسلها الجديد "دهب" في رمضان، وهو ما يضعها في سباق مع الزمن من أجل اللحاق بالموسم المقبل.

نيللي كريم تكشف أسرار جديدة عن حياتها للجمهور

وكشف نيللي كريم عن تجهيزها لفيلم سينمائي من قصة مسلسلها الأخير "بـ100 وش"، واستبعدت وجود جزء ثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، خاصة لانشغال الجميع بأعمال أخرى في الوقت الحالي، وتطرقت للحديث عن أحلامها الفنية وقالت:" انا كنت بحب كل أفلام الممثلة فيروز الصغيرة، يمكن عشان انا لما كنت بتفرج علي الأفلام ديه كانت دوت الخليج من سني فهي ديه كانت بطلتي المفضلة.. يعني لو لقيت فيلم دوت الخليج موجودة فيه مع انور وجدي لازم كنت اتفرج عليه بصراحة ده كان اكتر حاجة بحبها في الحياة يعني فيلم دهب كنت بحبه جدا.. و بردو من الحاجات الحلوة اللي كنت بتفرج عليها وكان نفسي اقلدها الفوازير طبعا بتاعت الفنانة نيللي كنت بحبها جد".

وأعطت نيللي كريم الجمهور عدة نصائح من تجاربها في الحياة، وكشفت عن عاداتها اليومية في المنزل هذه الأيام وقالت:" في البيت بنعمل حاجة يا بنقرأ يا بخيط يا بلون يا بلعب بيانو او أذاكر، بس كان دايما لازم تكون فيه حاجة بتتعمل فبعتبر نفسي حد محظوظ عشان بعرف اعمل حاجات كتير ملهاش علاقة ببعض".