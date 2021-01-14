مينا مسعود يروج لفيلمه المصري الأول بجولة أمام الأهرامات.. بالصور

مينا مسعود، النجم المصري العالمي، بدأ الترويج لفيلمه المصري الأول "في عز الضهر" اليوم من خلال زيارته للأهرامات، ونشر جلسة تصوير جديدة بعد عودته إلى القاهرة مؤخراً.

مينا مسعود في جلسة تصوير أمام الأهرامات

واستغل مينا مسعود تواجده في القاهرة هذه الأيام لتصوير فيلمه المصري الأول "في عز الضهر"، وقام بجولة سياحية في أهرامات الجيزة، ونشر جلسة تصوير له أمامها، والتي لاقت تفاعل كبير من الجمهور على مواقع التواصل، لكونها الزيارة الأولى له لها وللقاهرة منذ سنوات طويلة، وكذلك بعد عودته إلى القاهرة هذه الأيام لتقديم فيلمه الجديد.

مينا مسعود ينطلق في فيلمه المصري الأول

وروج مينا مسعود لفيلمه الجديد "في عز الضهر" من خلال صوره الجديدة وجولاته في القاهرة، وبدأ الاستعدادات لبدء تصوير الفيلم، والذي ما زال في مرحلة التعاقدات، والتي لم تعلن بشكل رسمي بعد، ولكن تردد أخبار حول انضمام عدد من النجوم إلى الفيلم وأبرزهم صبري فواز وهنا الزاهد ومحمود حجازي ومحمد عز ومحمد علي رزق وميرنا نور الدين وغيرهم، وكذلك تردد وجود مفاوضات مع محمود حميدة وبيومي فؤاد للمشاركة في الفيلم والذي سيخرجه مرقس عادل ومن تأليف كريم سرور.

وتدور قصة الفيلم في إطار بوليسي وأكشن حول عصابة دولية يقع زعيمها في حب فتاة من ضحاياه، وكان مينا مسعود قد أكد إقامة مؤتمر صحفي قريباً من أجل الكشف عن تفاصيل الفيلم وقائمة أبطالة، ومن المتوقع ان ينطلق التصوير خلال أيام، وذلك بعد تأجل إنطلاقته بسبب إصابة مخرج العمل بفيروس كورونا.

احتفاء بتواجد مينا مسعود في القاهرة

وكان مينا مسعود، النجم الكندي من أصل مصري، قد لاقى استقبال خاص في مطار القاهرة فور وصوله مؤخراً، وذلك في أول أعماله السينمائية المصرية، وكان قد تلقى تكريم خاص في مهرجان الجونة السينمائي العام قبل الماضي، وذلك بعد بطولته لفيلم "Aladdin" مع ويل سميث ونعومي سكوت، والذي لم يشارك بعده في أعمال جديدة، ومن المتوقع ان يصبح فيلم "في عز الضهر" هو الفيلم الثاني له بعد فيلم "علاء الدين".