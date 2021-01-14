ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يكشفان شخصيتهما في مسلسلهما الجديد ويشوقان الجمهور.. بالصور

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي روجا لمسلسليهما الجديد "اللي ملوش كبير" على مواقع التواصل، ونشرا صوراً لشخصيتهما في العمل وكشفا أولى التفاصيل والمفاجآت بالعمل.

الصور الأولى لياسمين عبد العزيز في مسلسلها الجديد

وبدأ الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في الترويج لمسلسليهما الجديد "اللي ملوش كبير" على مواقع التواصل بطريقة مميز، إذ نشرا عدة جمل غامضة على حساباتهما، والتي أثارت الجدل والتساؤلات، قبل أن يكشفا عن علاقتها بالمسلسل الذي سيجمعهما في رمضان، وهو العمل الأول لهما بعد الزواج، وذلك بعد تعاونهم الأول في مسلسل "لآخر نفس" قبل الزواج.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في "اللي ملوش كبير"

ونشرت ياسمين عبد العزيز الصور الأولى لشخصيتها في المسلسل، وكشفت أيضاً عن إسم شخصيتها "غزل"، وقالت في تعليق لها على صورتها بالعمل:" متجيش عليها عشان سكتها ضلمه.. غزل.. اللي مالوش كبير"، وتفاعل الجمهور مع تعليقات ياسمين عبد العزيز الغامضة على دورها في المسلسل، والذي أثار التكهنات حول طبيعة العمل والمتوقع ان تدور قصته في إطار تشويقي وأكشن.

وبادلها أحمد العوضي أيضاً الأمر نفسه، ونشر صوراً لشخصيته في العمل وإسمها، وعلق على الصور قائلاً:"الكلام على موت.. سيف الخديوي أفعاله كلامه (اللي مالوش كبير)"، وشوق أحمد العوضي الجمهور للمسلسل ونشر فيديو له وهو يتدرب على ركوب الخيل، وهو ما جعل الجمهور يتكهن بتقديم مشاهد أكشن في المسلسل الجديد.

تفاصيل مسلسل أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

ويبدو أن أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز سيبتعدان عن الرومانسية في عملهما الأول بعد الزواج، ومن المتوقع ان تشهد شخصيتهما تحدي وصراع في العمل، والذي يشارك في بطولته عدد من الفنانين مثل خالد الصاوي وعايدة رياض ومحمود حافظ وأحمد عبد الله محمود وإيمان السيد وبدرية طلبة ودنيا عبد العزيز وأحمد سعيد عبد الغني وغيرهم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، واللذان تعاونا مع ياسمين عبد العزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، في حين شارك أحمد العوضي في مسلسل "الإختيار" العام الماضي.