تطورات إصابات "كورونا" بالوسط الفني..أروى تشكو بسبب ابنتها والأعراض وأحمد السبكي أحدث المصابين

أعلن عدد من نجوم الفن في الفترة الأخيرة تعافيهم من فيروس كورونا، في حين انضم عدد آخر إلى قائمة المصابين وآخرهم المنتج أحمد السبكي والفنانة أروى وغيرهم.

أروى تكشف طريقة تواصلها مع ابنتها في العزل

وكشفت الفنانة اليمنية أروى طريقة تواصلها مع ابنتها داخل العزل المنزلي بعد تأكيد إصابتها بفيروس كورونا، ونشرت فيديو لها في المنزل ظهرت به وهي تجلس على الأرض وترتدي الكمامة وتتحدث إلى ابنتها والتي جلست في مسافة طويلة بينها، وكشفت عن الحوار الذي دار بينها وبين ابنتها في العزل، وعبرت الأخيرة عن اشتياقها لوالدتها.

ونشرت أروى فيديو آخر من العزل المنزلي وقالت إنها بدأت تشعر بالاعراض بعد يومين من تأكيد إصابتها ولكنها ما زالت أعراض خفيفة، وقالت إن أصعب ما في التجربة هو ابتعادها عن ابنتها، وكانت أروى قد نشرت فيديو بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا، كشفت من خلاله تفاصيل إصابتها وقالت إنها تشعر بألم في الحلق فقط، وأوقفت تصوير أحدث أعمالها بسبب ذلك.

تطورات الحالة الصحية لمفيد فوزي ووائل الإبراشي

وكشفت مصادر طبية عن تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، وأشارت إلى انه ما زال متواجد في المستشفى بعد خروجه من العناية المركزة، وبعد 3 مسحات إيجابية، وإنه من المتوقع أن يستمر لأيام أخرى بالمستشفى لمتابعة حالته لحين تعافيه من الفيروس وذلك بعد تجاوزه لمرحلة الخطر، ونفس الأمر بالنسبة للإعلامي مفيد فوزي والذي أكدت المصادر تحسن حالته بدرجة كبيرة وذلك بعد إصابته بالفيروس في نهاية شهر ديسمبر الماضي.

إصابة المنتج أحمد السبكي بفيروس كورونا

وأنضم المنتج أحمد السبكي إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا في الوسط الفني، وأعلن إصابته في تدوينة على فيسبوك قال بها:" إيجابى كورونا.. دعواتكم وخلوا بالكم"، وكذلك أعلن الفنان اللبناني وجيه صقر إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية بعد إصابته الأولى في شهر أغسطس الماضي، وكشفت مصادر أيضاً عن استقرار الحالة الصحية للمطرب اللبناني ناجي أسطا بعد نقله للمستشفى مؤخراً بسبب عدم استجابته للعلاج المنزلي، في حين أعلن عدد من النجوم شفائهم من الفيروس وأبرزهم يسرا وأمير كرارة وجومانا مراد وإيناس الدغيدي وغيرهم.