نشر موقع "دوت الخليج"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نعرض أبرزها على النحو الآتي..
دخلت الفنانة التركية "سونجول أودن"، إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية؛ بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
كشفت الفنانة نيللي كريم، عن الفوبيا التي تصيبها أو التي تخاف منها في حياتها بشكل عام.
نشرت الفنانة مي عمر، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تجيب فيه عن مدى احتمالية تقديم جزء ثانٍ من مسلسلها الأخير "لؤلؤ"، وما إذا كان العمل يجسد شخصية شيرين عبد الوهاب أو سوزان تميم.
نعى الفنان صلاح عبد الله، الوزير الأسبق صفوت الشريف، الذى وافته المنية منذ ساعات قليلة ليل أمس، الأربعاء.
نشرت الفنانة ندى بسيوني، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موجهةً رسالة إلى لاعب النادي الأهلي محمد مجدي قفشة، ولاعب بيراميدز الحالي رمضان صبحي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. تدهور الحالة الصحية لـ فنانة شهيرة.. فوبيا نيللي كريم.. وصلاح عبد الله ينعى صفوت الشريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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