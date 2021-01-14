فى عيد ميلادها.. تعرف على شقيق إيناس مكى الممثل الشهير وعمرها الحقيقى

تحتفل الفنانة إيناس مكى اليوم بعيد ميلادها الـ 48 وهى إحدى النجمات اللاتى قدمن عديدا من الأعمال الفنية الجيدة التى تظل علامة فى تاريخها الفنى.

- ولدت لأم مصرية وأب جزائري، ونشأت في مصر مع أسرتها المصرية عقب انفصال والديها.

- حصلت على ليسانس آداب جامعة القاهرة، وبدأت العمل الفني كفتاة إعلانات.

- برزت كممثلة في التسعينيات من خلال أدوار الإغراء.

- لمعت في دور الأمريكية في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، والذي يعتبر أشهر أدوارها، حيث اشتهرت بجملة "مستر هاج عبدالغفور"، التي كانت تقولها للراحل نور الشريف في المسلسل.

- عملت في مسلسلات "الحلم والألم"، و"عالم يا هووه"، كما عملت أيضًا بالمسرح في مسرحية "جنون البشر"، وفي السينما في أفلام "سمكة وأربع قروش"، و"ركلام" و"محترم إلا ربع".

- الشقيقة الكبرى للفنان أحمد مكي، ولديها شقيق أصغر يدعى "عبدالعزيز".