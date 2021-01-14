شاهد.. أحدث ظهور لأبطال المسلسل التركي "منزلي"

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وظهر إبراهيم تشيليكول في الصورة مع ديميت أوزديمير من كواليس تصوير مسلسلهم "منزلي" الذي يعرض حاليا على عدد من الفضائيات.
يذكر أن ديميت أوزديمير وإبراهيم تشيليكول يقومان بتصوير مسلسل منزلي الموسم الثاني.
وتلعب ديميت في المسلسل شخصية زينب، وهي شخصية معقدة لا تثق بنفسها على الإطلاق، ولا تثق بقدراتها وطاقتها، فتاة مترددة ومذبذبة ولا تعرف ماذا تريد بالضبط، رغم أنها تدرس المحاماة، إلا أنها لا تعرف كيف تعبر عن نفسها وداخلها، تلبي للجميع رغباتهم وتنسى رغباتها هي وسط ازدحام رغبات الآخرين.
كما أنها الفتاة قليلة الحيلة المضحية بنفسها لإرضاء البعض لدرجة أن تصبح أنانية مع البعض الآخر، تكذب على حبيبها الأول في حقيقة نسبها وماهية أسرتها، ثم تكذب على زوجها بشأن خطيبها، تركت أسرتها الأولى التي أنجبتها كي تتعلم وتصبح كما تريد، ثم تتخلى عن أسرتها الثانية قبل أن تصبح ما تريد، لا تعرف تحديد حقيقة مشاعرها تجاه الآخرين هل تحب فاروق أم تحب مهدي؟
وأجادت ديميت أوزدمير أداءها وأتقنت دورها خير إتقان، لدرجة تفاجأ بها الجميع، ومن أجل كل هذه الأسباب كانت الجمل الحوارية للشخصية قليلة، فيما استخدمت ديميت أوزدمير نظراتها المعبرة ونبرات صوتها المتغيرة، وحركات جسدها لتعبر عما بداخلها وتخرج كل مشاعر الشخصية، بالقليل من الانفعالات والكثير من التقمص.
ويطلق على اسم ديميت أوزدمير (بالتركية: Demet Özdemir) وهي ممثلة تليفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 فبراير 1992 في بلدة بمحافظة جوجة إيلي في مدينة كوجالي في تركيا، اشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل "رائحة الفراولة" بدور أسيل.
وبعد انفصال والديها، انتقلت للعيش في مدينة إسطنبول، وبدأت ديميت أوزدمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فرقة الرقص الخاصة بالمطربة التركية الشهيرة بينجو، ثم بفرق خاصة بالراقصات المشجعات.
وظهرت ديميت أوزديمير على الشاشات لأول مرة كعارضة في أحد كليبات المطرب مصطفى صندل الغنائية، وكممثلة بدأت أوزديمير تشق طريقها عام 2013، حيث ظهرت لأول مرة بدور "إيلين" في الدراما التركية الشهيرة "سأعطيك سرًا" والذي قام ببطولته كل من النجمة إسراء رونابار، والنجم مراد خان، والنجم إكين كوش.
وتعتبر ديميت اوزديمير الابنة الصغرى لعائلة، حيث إن لها ثلاث فتيات أكبر منها، ومنذ أن انفصل والداها انتقلت مع والدتها وشقيقتها الكبرى للعيش في إسطنبول.
وعرفت أوزديمير بشكل أكبر في تركيا والعالم العربي عندما جسدت شخصية "عالية" في الدراما التركية الشهيرة "ليث ونورا"، والتي قام ببطولتها النجم كيفانش تاتليتوغ والنجمة فرح زينب عبد الله.
وفي السينما أطلت ديميت عام 2015 بفيلمها الأول "أفي بوعدك"؛ حيث اعتبرت النقلة الحقيقية في حياة ديميت أوزديمير الفنية هي قيامها بدور البطولة في الدراما التركية الشبابية الشهيرة "رائحة الفراولة" التي قامت ببطولته بجانب النجم يوسف جيم والنجم إيكين ميرت دايماز، وقد حقق ذلك المسلسل نسبة مشاهدة عالية في تركيا، كما لاقى رواجًا كبيرًا خارج تركيا ساهم في إكساب ديميت أوزديمير شهرة كبيرة في العالم أجمع.
وظهر إبراهيم تشيليكول في الصورة مع ديميت أوزديمير من كواليس تصوير مسلسلهم "منزلي" الذي يعرض حاليا على عدد من الفضائيات.
يذكر أن ديميت أوزديمير وإبراهيم تشيليكول يقومان بتصوير مسلسل منزلي الموسم الثاني.
وتلعب ديميت في المسلسل شخصية زينب، وهي شخصية معقدة لا تثق بنفسها على الإطلاق، ولا تثق بقدراتها وطاقتها، فتاة مترددة ومذبذبة ولا تعرف ماذا تريد بالضبط، رغم أنها تدرس المحاماة، إلا أنها لا تعرف كيف تعبر عن نفسها وداخلها، تلبي للجميع رغباتهم وتنسى رغباتها هي وسط ازدحام رغبات الآخرين.
كما أنها الفتاة قليلة الحيلة المضحية بنفسها لإرضاء البعض لدرجة أن تصبح أنانية مع البعض الآخر، تكذب على حبيبها الأول في حقيقة نسبها وماهية أسرتها، ثم تكذب على زوجها بشأن خطيبها، تركت أسرتها الأولى التي أنجبتها كي تتعلم وتصبح كما تريد، ثم تتخلى عن أسرتها الثانية قبل أن تصبح ما تريد، لا تعرف تحديد حقيقة مشاعرها تجاه الآخرين هل تحب فاروق أم تحب مهدي؟
وأجادت ديميت أوزدمير أداءها وأتقنت دورها خير إتقان، لدرجة تفاجأ بها الجميع، ومن أجل كل هذه الأسباب كانت الجمل الحوارية للشخصية قليلة، فيما استخدمت ديميت أوزدمير نظراتها المعبرة ونبرات صوتها المتغيرة، وحركات جسدها لتعبر عما بداخلها وتخرج كل مشاعر الشخصية، بالقليل من الانفعالات والكثير من التقمص.
ويطلق على اسم ديميت أوزدمير (بالتركية: Demet Özdemir) وهي ممثلة تليفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 فبراير 1992 في بلدة بمحافظة جوجة إيلي في مدينة كوجالي في تركيا، اشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل "رائحة الفراولة" بدور أسيل.
وبعد انفصال والديها، انتقلت للعيش في مدينة إسطنبول، وبدأت ديميت أوزدمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فرقة الرقص الخاصة بالمطربة التركية الشهيرة بينجو، ثم بفرق خاصة بالراقصات المشجعات.
وظهرت ديميت أوزديمير على الشاشات لأول مرة كعارضة في أحد كليبات المطرب مصطفى صندل الغنائية، وكممثلة بدأت أوزديمير تشق طريقها عام 2013، حيث ظهرت لأول مرة بدور "إيلين" في الدراما التركية الشهيرة "سأعطيك سرًا" والذي قام ببطولته كل من النجمة إسراء رونابار، والنجم مراد خان، والنجم إكين كوش.
وتعتبر ديميت اوزديمير الابنة الصغرى لعائلة، حيث إن لها ثلاث فتيات أكبر منها، ومنذ أن انفصل والداها انتقلت مع والدتها وشقيقتها الكبرى للعيش في إسطنبول.
وعرفت أوزديمير بشكل أكبر في تركيا والعالم العربي عندما جسدت شخصية "عالية" في الدراما التركية الشهيرة "ليث ونورا"، والتي قام ببطولتها النجم كيفانش تاتليتوغ والنجمة فرح زينب عبد الله.
وفي السينما أطلت ديميت عام 2015 بفيلمها الأول "أفي بوعدك"؛ حيث اعتبرت النقلة الحقيقية في حياة ديميت أوزديمير الفنية هي قيامها بدور البطولة في الدراما التركية الشبابية الشهيرة "رائحة الفراولة" التي قامت ببطولته بجانب النجم يوسف جيم والنجم إيكين ميرت دايماز، وقد حقق ذلك المسلسل نسبة مشاهدة عالية في تركيا، كما لاقى رواجًا كبيرًا خارج تركيا ساهم في إكساب ديميت أوزديمير شهرة كبيرة في العالم أجمع.
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