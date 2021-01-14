تبحث عن البديل.. إليسا تعلن توقفها عن استخدامها واتساب

أعلنت الفنانة اللبنانية اليسا عن توقف استخدامها لتطبيق واتساب وذلك من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وغرّدت إليسا قائلة: "يبدو أنني سأتوقف عن استخدام واتساب وسأبحث عن تطبيق بديل له".

ويأتي ذلك بعد اعلان واتساب إجراءها تغيرات بخصوص سياسية الخصوصية وهي مشاركة مستخدمي واتساب بياناتهم مع شركة فيسبوك وهي الشركة الام لتطبيق المحدثات الشهير.

وأبدت إليسا، استياءها من الأحداث التي جرت في عام 2020 وسخطها على العام المنصرم، مشيرة من وجهة نظرها إلي أنه لن يأتي أسوأ من هذا العام، وذلك من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

وكتبت إليسا ، في تغريدتها على تويتر: «لن يأتي في تاريخ البشرية أسوأ من عام ٢٠٢٠ بكل المآسي والويلات التي شهدها. هذا ما يجعلنا على الأقل نأمل أن يكون العام المقبل أفضل على الجميع، ليحمل الأمل للشعوب والراحة للناس. وداعا ٢٠٢٠ غير مأسوف عليكِ».

من جهة أخرى، حققت أغنية صاحبة رأي، لـ إليسا، 11 مليونا ونصف المليون مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات،على موقع "يوتيوب".