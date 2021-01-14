حمادة هلال يخوض السباق الرمضانى 2021 بمسلسل ”المداح”

يخوض النجم حمادة هلال السباق الرمضانى المقبل 2021 بمسلسل جديد يحمل اسم "المداح" من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، حيث يضع "فرج" اللمسات الأخيرة على مونتاج مسلسله "الدايرة" الذى انتهى من تصويره قبل أيام بالتزامن مع عرضه على قناة الحياة، وبعدها يبدأ في التحضيرات الخاصة بـ"المداح" تمهيداً لبدء التصوير نهاية يناير الجارى.

ويعود حمادة هلال للدراما هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر مسلسلاته "ابن أصول" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، إيناس كامل، رانيا منصور أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، وفاء سالم، عماد رشاد، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

وكان حمادة هلال قد أجرى مسحة طبية لنفسه ولأبنائه مؤخراً، بعد تأكد إصابة زوجته بفيروس كورونا قبل يومين، وجاءت نتيجة المسحة جاءت سلبية بالنسبة له ولأبنائه، بعدما طالب جمهوره ومتابعيه بالدعاء لزوجته بالشفاء عبر انستجرام وكتب: "يا رب يشفيكى ويحفظك ويباركلى فى عمرك يا حتة من قلبي يا أم عيالي اسألكم الدعاء اسما الطيبة الحنينة بنت الأصول اللى طول عمرها تفرح الناس وتيجي على نفسها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكى".

وعلى المستوى الغنائى كان آخر أعمال حمادة هلال كليب "آية من الجمال" إخراج عادل سرحان وكلمات الشاعر محمود عليم، وألحان بينو وتوزيع هادي مسرة وتلقى عنها ردود أفعال جيدة، حيث تميز الكليب بجرعة مركزة من البهجة والتفاؤل في مشاهده وألوانه واتكاله على الرقصات الاستعراضية.