تأجيل حفل توزيع جوائز نقابة ممثلى الشاشة فى هوليوود إلى أبريل

قال منظمون ، إن حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود لتكريم فناني السينما والتليفزيون تأجل إلى الرابع من أبريل حتى لا يتعارض مع موعد حفل جوائز جرامي الموسيقية.
كان القائمون على جوائز جرامي قد أعلنوا الأسبوع الماضي تأجيل الحفل الذي كان مقررا في يناير إلى 14 مارس بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مدينة لوس انجليس.
وقالت نقابة ممثلي الشاشة، التي تضم ممثلين وصحفيين وفنانين، إنها شعرت "بخيبة أمل شديدة" لأن الموعد الجديد لحفل جوائز جرامي يتعارض مع موعد حفلها. وكان المنظمون قد اختاروا موعد 14 مارس لجوائز النقابة في يوليو.
وستنقل شبكتا (تي.إن.تي) و(تي.بي.إس) حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة في الرابع من أبريل.
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