فادى بدر يطرح ألبومه الجديد ”الأسطورة” خلال أيام

أيام قليلة ويطرح المطرب اللبنانى فادى بدر أحدث ألبوماته والذى يحمل إسم "الأسطورة" ويشمل عددا من الأغانى المتنوعة يتعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم محمد صيام وعلى عطية وأبانوب أسامة وناصر الأسعد ومارسيل مدور وطوني سابا ويحيى مرسي وإسلام شيبسي وميدو مزيكا وروي توما وعصام كاريكا وسمير زكي ووليد العلي ومصطفى شكري وإشراف مهندس الصوت المصري مصطفى رؤوف.

وطرح المطرب اللبناني فادى بدر مؤخرا، أغنية جديدة تحمل اسم "التابوت" وهى عبارة عن صرخة ألم ووجع لما تعرضت له بيروت والشعب اللبناني مؤخرا، وتحوى كلمات مؤثرة بعد كارثة الانفجار الذى حدث في بيروت، والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع روى توما.

كما أن فادى بدر طرح منذ فترة أغنية جديدة بعنوان "ما فى متلو" من كلماته وألحانه وتوزيع روى توما، تسجيل أستوديو طونى سابا، هندسية صوتية مصطفى رؤوف، وتم تصوير الأغنية على طريقة picture edit بتوقيع المخرج المصرى محمد حسين.