حمزة نمرة يطرح ”أحكيلك خوفى” أحدث أغانى ألبوم مولود سنة 80

طرح المطرب والملحن حمزة نمرة أغنية "أحكيلك خوفى" على موقع يوتيوب، وهى ثامن أغانى ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "مولود سنة 80" الذى بدأ فى طرح أغنياته منذ 16 ديسمبر الماضى، والأغنية من كلمات عمر طاهر، ألحان حمزة نمرة، توزيع مصطفى نجم، وتأتى بعد النجاح الذى حققه الألبوم منذ صدور أول أغانى الألبوم.

"مولود سنة 80" يتضمن 12 أغنية، طرح منهم 7 أغانى وهم "مولود سنة 80" كلمات حازم ويفى، "الوقعة الأخيرة" كلمات محمد شافعى، "استعيذوا" كلمات منتصر حجازى، "الساعة 6 صباحا" كلمات عمر طاهر، "فاضى شوية" كلمات خليل عز الدين، "مش مهم" كلمات محمد السيد، وجميعهم ألحان حمزة نمرة بخلاف "يابا" من كلمات وألحان اڤو دمرجيا.

وتخطت أغنية "فاضى شوية" التى طرحها تمرة من الألبوم، حاجز الـ15 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب خلال الآونة الأخيرة، وهى خامس أغانى ألبوم "مولود سنة 80"، والأغنية من ألحان حمزة نمرة، وكلمات خليل عز الدين، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وأصبحت الأغنية تريند على موقع يوتيوب، وحازت على إعجاب الكثير من الجمهور والفنانين أيضا، حيث تفاعل معها النجم محمد هنيدى مستعيدا ذكرياته مع صديقه النجم الراحل علاء ولى الدين وعلق على صورة تجمعهما في مرحلة شبابهما بكلمات الأغنية عبر حسابه الرسمى على موقع فيس بوك.

ويعود حمزة نمرة بـ"مولد سنة 80" ليطل على جمهوره من جديد بعد غياب عامين عن الساحة الغنائية منذ إطلاق ألبومه الأخير"هطير من تانى" والذى ضم 10 أغانى من بينها أغنية "الواد العبيط" و"زهرة" و"بص بص" وقد حقق نجاحًا كبيرًا خاصة أغنية "دارى يا قلبى" التي تخطت حاجز الـ220 مليون مشاهدة على يوتيوب.