في ذكرى ميلاد محمد نجم .. حكاية فنان شهير سبب موته

تحل اليوم 14 يناير ذكري ميلاد الفنان محمد نجم والذى قدم العديد من الاعمال المسرحية التي تركت بصمة في عقول المشاهدين .
وكانت وفاة الفنان محمد نجم قد أثارت جدلا واسعا حيث اتهمت اسرته الفنان احمد آدم بأنه السبب وراء وفاته.
أضاف شريف نجم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد علي، خلال برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "لما والدي سمع تجاوز أحمد آدم في حقه، أثناء استضافته في برنامج "شيخ الحارة" في ثاني أيام رمضان، أُصيب بجلطة بالقلب، دخل على إثرها العناية المركزة، وظل مريضا حتى وافته المنية".
وأضاف نجم، أن "تجاوز أحمد آدم ضد والدي كان أحد الأسباب التى تسببت بمرضه، وأثرت على صحته بشكل كبير".
وفي 7 مايو ثاني أيام شهر رمضان، استضافت الإعلامية بسمة وهبة عبر برنامجها "شيخ الحارة"، الفنان أحمد آدم وسألته عن محمد نجم، فرد آدم: "أقسم بالله إنني أستطيع أن أكره فيه الناس بمواقف، أقسم بالمصحف أنني شاهدتها أمامي، لكنني أكبر من هذا، ولا أستطيع أن أفعل هذا، لو تحدثت عن السبب سيكون هناك إهانة له، وباختصار لم يعجبني شكل المسرح وكل ما يفعله".
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