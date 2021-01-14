تأجيل حفل جوائز SAG Awards في هوليوود .. تفاصيل

أعلن منظمو حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG Awards في هوليوود تأجيل موعد الحفل بسبب تعارض موعده مع حفل الـ جرامي الموسيقي .

وقرر منظمو الحفل اقامته في الرابع من شهر ابريل بعد ان كان من المقرر اقامته في شهر مارس 2021،

وقالت نقابة ممثلي الشاشة، التي تضم ممثلين وصحفيين وفنانين، إنها شعرت "بخيبة أمل شديدة" لأن الموعد الجديد لحفل جوائز جرامي يتعارض مع موعد حفلها. وكان المنظمون قد اختاروا موعد 14 مارس لجوائز النقابة في يوليو.

وستنقل شبكتا (تي.إن.تي) و(تي.بي.إس) حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة في الرابع من أبريل.