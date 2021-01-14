في عيد ميلاد صبري عبد المنعم.. معلومات لا تعرفها عنه

يحتفل اليوم الخميس الموافق 14 يناير عيد ميلاد الفنان صبري عبد المنعم وقد أكمل اليوم عامه الـ 73.

صبري عبد المنعم متزوج من ابنة عبد المنعم إبراهيم، ولديه ابنين وقد ركز على الدراما بشكل كبير وشارك في بطولة عدد من المسلسلات منها "سوق العصر ورأفت الهجان والشهد والدموع".

ويحرص عبد المنعم على التعاون مع الجيل الجديد من النجوم، حيث شارك في بطولة عدة أفلام منها "شد أجزاء وقلب الأسد وهرج ومرج والديلر وولاد العم".