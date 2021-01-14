بكلمات رومانسية.. محمد مهران يحتفل بعيد ميلاد زوجته

احتفل

صورة جديدة لهم

عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهر محمد مهران فى الصورة وهو يحتضن زوجته من منزلهم مما اثار اعجاب متابعيه.

الفنان محمد مهران بعيد ميلاد زوجته ونشر

و علق محمد قائلا :" مع كل سنة بتعدي عليكي و احنا مع بعض .. بحسها سنين عمرنا الجديد اللي بنبني فيهم ذكرياتنا و حياتنا و عمرنا اللي جاي .. "

و تابع مهران " كانت سنه صعبة عليكي بجد من حمل لولادة بس بنينا فيها ذكريات كتير لينا و الاهم انك جيبتلنا احلي شئ في الكون ( زين❤️) ربنا يحفظهلنا كل سنة و انتي في حياتي يا حبيبتي و عائلتي .. بحبك ????"