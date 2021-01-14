نشر الفنان شريف رمزي صورة لوالده الراحل المنتج محمد حسن رمزي، من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام".
وعلق شريف رمزي علي الصورة كاتبًا: الله يرحمك يابويا أرجو الدعاء
وفي نفس السياق قال: "زي النهارده من 6 سنين صحيت علي أكبر خبر صادم و مؤلم في حياتي و هو خبر وفاة والدي محمد حسن رمزي مهما أوصف حجم الوجع والخسارة والتغيير اللي حصل في حياتي بعد اليوم ده مش حاقدر".
وأكمل شرف رمزي: "ربنا يصبرنا علي تحمل فراقك يا أعظم و أحن و أطيب أب و إنسان في الدنيا ربنا يرحمك يا أبويا و يجمعني بيك في الجنة أرجو الدعاء له و لكل أمواتنا".
وكان قد أعلن الفنان شريف رمزي، تعافيه من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه أجرى اختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية للفيروس.
وغرّد على "تويتر"، وكتب "الحمد لله علي كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شريف رمزي يحيي ذكرى والده ويطلب من جمهوره الدعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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