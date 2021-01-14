شاهد.. رسالة من ”ماجدة الرومي” لجمهورها في أزمة كورونا

وجهت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي رسالة لجمهورها في ظل انتشار فيروس كورونا في موجته الثانية بالعالم.

وقالت "ماجدة" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"خلّيكن بالبيت، انتبهو ع حالكن وع احبابكن".

وأرفقت الرومي رسالتها بأغنية "غنوا بكل اللغات" من كلمات ماجدة الرومي، ألحان وتوزيع ومكس ميشيل فاضل، التي طرحتها "ماجدة" العام الماضي عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

يشار إلى أن ماجدة الرومي علقت مؤخرا على المصالحة العربية بعد اتفاق "العلا" وقالت عبر "فيس بوك":"ما أسعد خبر لقاء الأخوة وما أغلاه على قلبي وكم سيكون الربيع الآتي جميلًا عندما يَجمع شملَ كلّ الأخوة في حضن الوطن العربي".

وتابعت "ماجدة":"في زمن الأحزان اللبنانيّة المؤلمة والقلق المُضني والمخاطر الجسيمة أثلج خبر المصالحة العربيّة قلبي وفرحتُ كما لم أفرح منذ زمن بعيد...لماذا ؟؟ لأنّ في الاتحاد قوّة، وهذه الدار العربيّة كلّها داري وتعنيني، فأنا منها ولها تاريخيًا، يا رب أَدم على كلّ العرب نعمة الوفاق والسلام... آمين، ماجدة الرومي، بيروت المنكوبة".