من جديد...التأجيل يهدد فيلم جيمس بوند المنتظر

Advertisements



من المتوقع أن يتعرض فيلم جيمس بوند المنتظر للنجم دانيال كريج لتأجيل من جديد، بعد ان سبق وأن تم تأجيله من قبله أكثر من مرة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن التأجيل هذه المرة يرجع لارتباطات النجم دانيال كريج التي لن تجعله متاحا للاحتفال بطرح الفيلم في الوقت المحدد له في الثاني من ابريل المقبل.

ونتيجة لذلك ستلجأ الشركة النتجة للفيلم لتأجيله من جديد على أن يطرح في النصف الثاني من عام 2021 الجاري.





من المتوقع أن يتعرض فيلم جيمس بوند المنتظر للنجم دانيال كريج لتأجيل من جديد، بعد ان سبق وأن تم تأجيله من قبله أكثر من مرة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن التأجيل هذه المرة يرجع لارتباطات النجم دانيال كريج التي لن تجعله متاحا للاحتفال بطرح الفيلم في الوقت المحدد له في الثاني من ابريل المقبل.

ونتيجة لذلك ستلجأ الشركة النتجة للفيلم لتأجيله من جديد على أن يطرح في النصف الثاني من عام 2021 الجاري.

