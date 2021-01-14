بحبك يا جميلة.. ريهام أيمن تهنئ درة بعيد ميلادها

هنّأت الفنانة ريهام أيمن الفنانة "درة" بعيد ميلادها ونشرت صورة لها عبر خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت ريهام أيمن على الصورة قائلة: "كل سنة وانتي طيبة حبيبة قلبي ، بحبك يا جميلة
وتحتفل الفنانة التونسية درة زروق، الأربعاء 13 يناير، بعيد ميلادها الـ 41، حيث ولدت عام 1980، وهي من النجمات اللاتي يخطفن الأنظار في مختلف المناسبات.
يذكر ان احتفلت درة زروق، في نوفمبر الماضي، بحفل زفافها على المهندس هاني سعد، في أحد فنادق مدينة الجونة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن.
وكانت قد ردت "درة" على الشائعات التي ظهرت بعد زواجها بأنها زوجة ثانية، وأن زوجها المهندس هاني سعد لم يطلق زوجته الأولى قائلة: "كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو أنا اخترت رجلًا يحبني ونحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنا له.. وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي.. وشكرًا لكل من فرح لي".
وكانت "درة" شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على التكتم على كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط ستعلن عن هذا الأمر.
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