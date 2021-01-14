بحبك يا جميلة.. ريهام أيمن تهنئ درة بعيد ميلادها

هنّأت الفنانة ريهام أيمن الفنانة "درة" بعيد ميلادها ونشرت صورة لها عبر خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ريهام أيمن على الصورة قائلة: "كل سنة وانتي طيبة حبيبة قلبي ، بحبك يا جميلة

وتحتفل الفنانة التونسية درة زروق، الأربعاء 13 يناير، بعيد ميلادها الـ 41، حيث ولدت عام 1980، وهي من النجمات اللاتي يخطفن الأنظار في مختلف المناسبات.

يذكر ان احتفلت درة زروق، في نوفمبر الماضي، بحفل زفافها على المهندس هاني سعد، في أحد فنادق مدينة الجونة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن.