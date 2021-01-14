في ذكرى ميلاد محمد نجم.. محطات هامة في حياته

تحل اليوم 14 يناير ذكري ميلاد الراحل النجم محمد نجم وفيما يلي نرصد لكم معلومات عن الفنان الراحل.



1- ولد في 15 يناير 1944، في قرية الغار، مدينة الزقازيق، محافظة الشرقية. 1- ولد في 15 يناير 1944، في قرية الغار، مدينة الزقازيق، محافظة الشرقية. 2- متزوج من شقيقة الفنان عمرو عبدالجليل، وتدعى "يسرية"، وله ابن يدعى"شريف". 3- نشأ في فرقة عبدالمنعم مدبولي، وبدأ التمثيل في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون. 4- أسس مسرحه الخاص باسمه، كما أسس فرقته الكوميدية، المعروفة باسم "فرقة نجم"، وابتعد عن الأدوار السينمائية والتليفزيونية. 5- قدم أول أعماله المسرحية عام 1968، في مسرحية "موزة و3 سكاكين"، وشهدت تلك المسرحية ظهور الفنان محمد صبحي على المسرح. 6- كانت أول بطولة مسرحية له عام 1970 في مسرحية "حاجة تلخبط" أمام الفنانة نجوى سالم. 7- قدم خلال المسرحية مجموعة من الشخصيات المختلفة والمعقدة، وهي شريف ولطيف وشلبي وعبد ربه في عمل واحد، وأجاد التحول من شخصية لأخرى، وأهم ما شهدته المسرحية هو أنها كانت من أوائل المسرحيات التي يقوم فيها ممثل على المسرح بأكثر من دور، خاصة أنها مهمة ليست سهلة مسرحيا، كما هو الحال في السينما والتليفزيون.



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