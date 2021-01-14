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مسلسل لؤلؤ الحلقة 14.. تعرف على أهم أحداثها

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تصدرت الحلقة الـ 14 من مسلسل لؤلؤ من بطولة الفنانة مي عمر مؤشرات البحث بـ جوجل بعد عرضها أمس الأربعاء.

وصول عم سيد "حمدى هيكل" إلى زوجته لسابقة سلوى عثمان ليخبرها بانه يريد العودة اليها حيث اشتاق إليها، لترفض "سلوى عثمان" لانه تسبب في سجنها ظلما.

مسلسل "لؤلؤ" قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان وملك أحمد زاهر.

في إطار من الدراما، يتناول العمل قصة لؤلؤ، والتي تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، فتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلتها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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