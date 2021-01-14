مسلسل لؤلؤ الحلقة 14.. تعرف على أهم أحداثها

وصول عم سيد "حمدى هيكل" إلى زوجته لسابقة سلوى عثمان ليخبرها بانه يريد العودة اليها حيث اشتاق إليها، لترفض "سلوى عثمان" لانه تسبب في سجنها ظلما.
في إطار من الدراما، يتناول العمل قصة لؤلؤ، والتي تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، فتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلتها.
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