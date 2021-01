القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت شبكة نتفليكس عن الموعد الرسمي لطرح الفيلم الجديد للنجمة برانيتي شوبرا عبر منصتها الرقمية بحلول 26 من فبراير المقبل.

ونقل موقع انديا توداي اعلان ترويجي للفيلم الذي يطرح بعنوان the Girl on the train، وهو من اخراج ريبهو داسبجوبتا.

ويستحوى الفيلم من أحداث رواية للمؤلف Paula Hawkins طرحت في عام 2015.