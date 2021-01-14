حمادة هلال يعود للدراما بمسلسل "المداح"

القاهرة - محمد ابراهيم - يُشارك الفنان حمادة هلال في السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان "المداح" وهو من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج، ومن المقرر انطلاق تصويره نهاية شهر يناير الجاري.

ويشهد المسلسل عودة الفنان حمادة هلال للدراما الرمضانية بعد غيابه عن العام الماضي، وكان آخر أعماله الدرامية مسلسل "ابن أصول" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2019،

وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، بطولة سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتي، إيناس كامل، رانيا منصور، أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلي، وفاء سالم، عماد رشاد.

وكان آخر أعمال الفنان حمادة هلال الغنائية كليب "آية من الجمال"، وهو من إخراج عادل سرحان، وكلمات الشاعر محمود عليم، وألحان بينو، وتوزيع هادي مسرة.