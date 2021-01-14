رحاب الجمل تنضم لقائمة أبطال "شقة 6" مع روبي

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة رحاب الجمل على المشاركة فى مسلسل "شقة 6"، وهو بطولة الفنانة روبي، شريف سلامة، سيد رجب، أحمد بدير، محمود البزاوي، صلاح عبد الله، حمزة العيلي، ومن المُقرر انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة بعد الاستقرار على باقي الأبطال.

مسلسل "شقة 6" تأليف رفيق القاضي، محمود وحيد سعاد القاضي، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل، وهو ينتمي لنوعية أعمال الـ15، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والرعب.

وفي سياق آخر، تُواصل الفنانة رحاب الجمل حاليًا تصوير مشاهدها في مسلسل "كل ما نفترق" التي تقوم ببطولته ريهام حجاج، عمرو عبد الجليل، رانيا يوسف، آيتن عامر، وهو من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل، والمسلسل من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.