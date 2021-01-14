اليوم.. طرح فيلم "وقفة رجالة" في دور العرض

القاهرة - محمد ابراهيم - يُعرض اليوم في جميع دور العرض السينمائية فيلم "وقفة رجالة"، ليُنافش الفيلم ضمن الأفلام المعروضة في موسم إجازة منتصف العام، وهو بطولة ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، أمينة خليل، شريف دسوقي، سوسن بدر، صفاء الطوخي، إيمان السيد، وهو من إنتاج سينرجي، وأفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار لايت كوميدي حول أربعة أصدقاء من الدراسة يجتمعون بعد مرور فترة كبيرة من العمر عليهم، ويقومون بالوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، وبعد ذلك يسافرون لإحدى المدن الساحلية لمعالجة مشاكلهم، حيث يمر كل واحد فيهم بمشكلة ما، ويدركون خلال رحلتهم أن العالم قد تغير بدرجة كبيرة كان عليه في فترة شبابهم.

وفي سياق آخر، يُشارك الفنان سيد رجب في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "تقاطع طرق"، وهو من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ تامر محسن

، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، محمد فراج، سيد رجب، مايان السيد.