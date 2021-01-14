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أمير كرارة يزور منتصر النبراوي في المستشفي

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القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان امير كرارة علي زيارة منتصر النبراوي رئيس مجلس ادارة شركة تذكرتي وربريزنتيشن في المستشفي اثر تعرض النبراوي لازمة صحية منذ عدة ايام ،الي جانب اتصالات من عدد من الفنانيين والرياضيين والمسؤولين بالدولة .

نقل منتصر النبراوي، رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن وتذكرتي، إلى المستشفى فى الساعات الأولي من صباح، الأحد، الماضي إثر تعرضه لقصور فى الشريان التاجي بالقلب، ويتواجد حاليا بالمستشفي .

وكان منتصر النبراوي قد أصيب منذ عدة أيام بفيروس كورونا قبل ساعات من حفل رأس السنة الذى كان يشرف عليه منتصر النبراوي بصفته رئيس شركة تذكرتي، ثم عقد بعدها اجتماعات مطولة عن طريق الفيديو كونفرانس مما تسبب في الاجهاد بسبب التحضير لكاس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر وانطلقت امس.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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