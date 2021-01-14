سمير صبري يكشف عن حبه لنيللي وحقيقة زواجه من سماح أنور في "واحد من الناس"..الجمعة

القاهرة - محمد ابراهيم - في أمسية فنية خاصة من برنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة يحل النجم الكبير سمير صبري ضيفا بالبرنامج ويذاع علي حلقتين غدا الجمعة والسبت في العاشرة مساءا.

ويكشف سمير صبري ولأول مرة عن علاقاته العاطفية التي لم يكشفها لأحد وعن قصة حبه الكبير للنجمة نيللي ، ويعترف بحقيقة زواجة من الفنانة سماح انور

كما يروي أسرار جديدة عن علاقتة بالزعيم عادل امام ، ويعلن عن أسباب حبة للفنان محمد فوزي ولماذا قال ان عمرو دياب ليس أفضل صوت ، ويعترف انه تعرض للظلم بعد ان منعة الرئيس السادات من العمل ، ويكشف لأول مرة عن وصيته.

كما يتحدث عن حياته الشخصية وزوجته الإنجليزية ولماذا شعر بالندم بعد زواجه.

كما يفجر أكثر من مفاجاة عن الحياة الشخصية لمشاهير الفن ، ويحكي عن علاقة حب عبد الحليم حافظ لسعاد حسني ، وقصة الزواج السري في حياة أم كلثوم والكواليس الخفية في علاقتها بالموسيقار محمد عبد الوهاب.

كما يعترف بالأسباب الحقيقية لاعتزال الفنانة شادية التي لم تعلن عنها.

انتظرونا علي حلقتين الجمعة والسبت في حوار الأسرار والذكريات مع عمرو الليثي في العاشرة مساء من واحد من الناس علي شاشة الحياة.