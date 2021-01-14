دنيا عبد العزيز في ضيافة دوت الخليج

تحل اليوم الفنانة دنيا عبد العزيز، ضيفة على موقع دوت الخليج للحديث عن مسلسلها الجديد "اللى ملوش كبير" وهو من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض.

أيضا سوف تتحدث عن النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلسل "البرنس" الذى عرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، محمد علاء وأخرون، تأليف واخراج محمد سامى.

