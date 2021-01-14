هبة الأباصيري في حوار لـ دوت الخليج: لا أستطيع الاستغناء عن عملي كمذيعة.. ولم أتردد في قبول الوجه الآخر

هبة الأباصيري: لا أستطيع الاستغناء عن عملي كمذيعة

اعتذارات المخرجين لا تشغلني

سميح النقاش رشحني للوجه الآخر و لم أتردد في قبول الدور

ردود أفعال قوية حققتها الإعلامية هبة الأباصيري من خلال مسسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري.



هبة الأباصيري تحدثت لـ"دوت الخليج" عن ردود الأفعال، كما تحدثت عن كواليس التصوير.

عبرت الإعلامية هبة الأباصيري عن سعادتها بعرض مسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري خارج الموسم الرمضاني.





وقالت: "لا أنافس سوى نفسى ولا علاقة لى بمنافسة أخرى، بالتأكيد المسلسلات أقل من الطبيعى نتيجة الظروف المحيطة مثل كورونا، وتأخر تصوير بعض المسلسلات، ولم يتمكنوا من الانتهاء، لكن هناك نسبة مشاهدة عالية نتيجة البقاء فى المنزل".

وأوضحت أن هناك عوامل كثرة تجذبها للعمل من أهمها فريق العمل والمخرج.

وأضافت: "طبيعتي الخاصة منذ بداية عملي في المجال الفني لا أتدخل في هذه الأمور لأنها لا تشغلني، لكن أريد أن أوضح أمرا هاما، ليس عيبا أن يعتذر مخرج عن عدم المشاركة في عمل فني من أجل ظروف تحدث له، أما بالنسبة للمخرج سميح النقاش فأنا سعيدة بالتعامل معه خلال مسلسل "الوجه الآخر" ساعدني بشكل كبير، وهذا خلال الجلسات التحضرية للعمل لوضع جميع التفاصيل".

وصرحت هبة الأباصيري لـ"دوت الخليج" قائلة: "لم أتردد نهائيا عندما عرض الدور علي، الشخصية التي أجسدها ضمن أحداث العمل جديدة علي ولم أقدمها من قبل، وهي شخصية سيدة أعمال تحمل وجهين بين الخير والشر". وأضافت: "سعيدة بردود الأفعال التي وصلت إلى خاصة على مواقع السوشيال ميديا، فالجمهور لا يصدق أنني أقدم هذا الدور، بالإضافة إلى الجمهور العادي عندما يقابلني في الشارع يستوقفني من أجل مناقشتي في أحداث الشخصية ولماذا فعلتِ هذا". وتابعت :"لم أتردد نهائيا عندما عرض الدور علي، الشخصية التي أجسدها ضمن أحداث العمل جديدة علي ولم أقدمها من قبل، وهي شخصية سيدة أعمال تحمل وجهين بين الخير والشر". وتابعت :"لم أتردد نهائيا عندما عرض الدور علي، الشخصية التي أجسدها ضمن أحداث العمل جديدة علي ولم أقدمها من قبل، وهي شخصية سيدة أعمال تحمل وجهين بين الخير والشر".



وعن رأيها في البطولة الجماعية، صرحت هبة الأباصيري لـ"دوت الخليج": "أؤيد البطولة الجماعية بشكل كبير لأسباب كثيرة، أبرزها أن العالم بأجمعه يركز على البطولة الجماعية في الأعمال الفنية، بالإضافة إلى أن الأحداث التي نعيشها ونمر بها هي أحداث متكاملة ومترابطة لمجموعة من الأشخاص، فمن الطبيعي أن تعبر الدراما والسينما عن الواقع الذي نمر به".



وأضافت: "الجمهور أصبح متابعا جيدا للأعمال الفنية ويركز في جميع التفاصيل وأصبح يفضل العمل الجماعي".

وكشفت الإعلامية هبة الأباصيري عن حبها لعملها كإعلامية، خاصة أنها تتمتع بموهبة التمثيل.

وقالت: "لا توجد مقارنة على الإطلاق، عملي كمذيعة هو شغفي وعملي وعشقي الذي لا أستطيع الاستغناء عنه أما التمثيل فهي موهبتي".

وأضافت: "على سبيل المثال موظف البنك هذا عمله وهوايته سماع الموسيقي أو الرسم فهل يستطيع الاستغناء عن عمله مقابل هوايته".