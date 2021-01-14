بهذه الكلمات.. رضوى الشربيني تهنئ شقيقها بعيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الإعلامية رضوي الشربيني على تهنئة شقيقها بعيد ميلاده.

ونشرت رضوى صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع إنستجرام وكتبت : فىً مشاعر ملهاش وصف...لكن اقدر اقول انك رزق من عند ربنا...أخويا و ظهرى و سندى و صحبى...حنيتك عليه و على بناتى ماشوفتش و لا هشوف زيها...و لو كان عندى انى اختار اخ مكنتش هختار غيرك انت يا حبيبى...كل سنه وانت زى ما انت...كل سنه و انت طيب و ناجح و جدع و احلى حاجه فىً حياتنا...Happy birthday brother.

يشار أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.

وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاته الأولى للموسم الخامس.

وسبق ان وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، أثارت بها جدلا كبيرا، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، من خلال برنامجها "هي وبس".

يذكر أن برنامج "هي وبس" يهتم بكل ما يخص المرأة، ويقدم النصائح الخاصة بكيفية التعامل مع الرجال، وأذيع لمدة 4 مواسم على قناة cbc سفرة، ولا يزال الموسم الخامس منه مستمرا حتى الآن، وتعرض الحلقات من الخميس للسبت من كل أسبوع في تمام السادسة مساء على قناة cbc sofra.

