أشرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُعلق:"عمرها ما بخلت على زملائها وكانت بتتواصل معايا دايمًا لمساعدة الغير قادرين"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، على توجيه رسالة دعم للفنانة حورية فرغلي بسبب شعورها بالوحدة بعد ابتعاد أصدقائها بعدما اتخذت قرارًا بالابتعاد عن الظهور الفني، بسبب تشوه أنفها بسبب العمليات الجراحية التي خضعت لها خلال السنوات الماضية.

وتحدث الفنان أشرف زكي عن الكثير من الجوانب الخفية للفنانة حورية فرغلي خلال لقائه في برنامج "إنسايدر بالعربي"، مُشيرًا إلى أنه يعرفها جيدًا، وأنها من الأشخاص الناس المحبة لزملائها، ودائمًا كانت تتواصل معه لمساعدة المحتاجين.

وأضاف أشرف زكي :"كانت بتكلمني دايمًا وتقولي شوف مين عايز إيه في الخفاء ومتقولش اسمي، واديتني فلوس كتير جدًا لمساعدة بعض الزملاء وأسر بعضهم الغير قادرين".

وتابع أشرف زكي: "لها عندنا رصيد كبير من الحب، وبقولها أنت عمرك ما بخلتي عن زملائك، ودايما بتدعميهم وتستحقي كل التقدير، وكلنا بنحبك، وعمرك ما بخلتي على زملائك، وربنا يعطيكي على قد نيتك وتستحقي كل التقدير".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي الدرامية مسلسل "مملكة الغجر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالعزيز حشاد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الغيطي، فيفي عبده، حازم سمير، سناء شافع، سامح الصريطي، ميار الغيطي.